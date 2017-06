Chissà chi è Kessiè, Marino: «Massima tranquillità dell'Atalanta»

Sembrano ormai disgiunte le due operazioni relative a Biglia e Keita in ottica Milan. Mentre il regista argentino sembra sempre più vicino alla maglia rossonera, l’attaccante senegalese è più dubbioso, in attesa di un’offerta della Juve. E intanto si è fatto male al solito ginocchio.

Dopo il rinnovo contrattuale, per il confermatissimo tecnico rossonero è tempo di porre le basi, insieme alla società, della nuova rosa milanista. In attesa dell'ufficialità di Kessié, e aspettando novità sul fronte Biglia, il vero sogno dell'Areoplanino sembra essere Tolisso.

Il direttore generale dei bergamaschi ha commentato la notizia lanciata da un'agenzia stampa africana che ha messo in dubbio l'età del giocatore ivoriano puntato dai Rossoneri, che non avrebbe 20 anni: «Non ho sentito nulla a riguardo. Non ho avuto nessun contatto con il Milan. Il ritardo sul tesseramento è legato solo a normali controlli»

La Stampa di Torino in edicola oggi torna a parlare dell’interessamento del Milan per il Gallo Belotti. Potrebbe essere pronto un rilancio rossonero per l’attaccante della Nazionale, 80 milioni più uno tra Lapadula, Bertolacci e Niang. Una cifra che potrebbe far vacillare Urbano Cairo.