Il Milan punta a Patrik Schick, parola del presidente Ferrero

Presentazione per la vecchia conoscenza Gennaro Gattuso oggi nella sede rossonera. Rino sostituirà alla guida dei giovani milanisti il tecnico Nava, incarico che segue la sfortunata avventura in quel di Pisa. Significativo il messaggio ai giovani: «Spiegherò ai giovani il senso d’appartenenza»; e a Gigio: «Spero che resti e diventi una bandiera del Milan».

Grandi manovre in attacco per il club di via Aldo Rossi. Si lavora per un grande bomber (Morata o Belotti), ma non solo: oggi è venuto fuori il nome di Moussa Dembélé, centravanti del Celtic, ma filtrano indiscrezioni secondo cui il Milan sarebbe molto vicino ad un altro attaccante francese di cui ancora non si è parlato.