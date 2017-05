Gattuso torna al Milan

L'ex Rossonero a Premium Sport: «La proposta è arrivata tre settimane fa, ho parlato con Mirabelli e Fassone, ci siamo incontrati tre volte e ci ho pensato bene. Secondo me è la scelta giusta, nessun passo indietro: torno in una società gloriosa che vuole essere di nuovo grande»

Sembra essere già arrivata al termine l’avventura di Niang in Premier League. Il Watford non eserciterà il diritto di riscatto soprattutto per il desiderio dell’attaccante francese di tornare in Italia.