Suso e Locatelli dopo la vittoria contro il Sassuolo, «Più bello il mio gol», «No, il mio»

Fassone e Mirabelli mettono sul piatto una cifra importante per i due laziali in scadenza di contratto tra 12 mesi. Lotito per ora rilancia, sparando una richiesta di 55 milioni, ma è lecito supporre che tra qualche giorno la Lazio possa arrivare a più miti consigli e accettare la più che congrua proposta rossonera.

Confermate le voci secondo cui i dirigenti del Milan sarebbero pronti ad un affondo decisivo per il regista della Lazio, non più così convinto di accettare la proposta di rinnovo del presidente Lotito.

La società rossonera, come da programma, lavora per consegnare a Montella il maggior numero di uomini possibile per luglio, mese in cui ripartirà la nuova era milanista. In attesa del ritorno di Abate e della probabile cessione di De Sciglio, il nome del giorno per la corsia destra sembrerebbe essere quello di Aleix Vidal, esterno del Barcellona.