I (super) complimenti di Guardiola a Donnarumma

La società rossonera starebbe tastando il terreno per arrivare ad ottenere quell’Andrea Belotti tanto desiderato da tifosi e non solo. Con una squadra da rifondare difficile sborsare i 100 milioni richiesti da Cairo. Si lavora alle contropartite, ma serve una magia.

Vinta la sfida di mercato con la Roma per il centrocampista ivoriano Kessiè, ora il Milan è pronto a sfidare la Juventus per il laziale Keita Balde Diao. Il segno inequivocabile che il club rossonero è tornato a fare sul serio, anche sul mercato.

Il Milan si è deciao a puntare tutto su Andrea Conti per la corsia laterale rossonera. Tanta la concorrenza, italiana e non, e i bergamaschi cominciano a rifiutare le prime offerte. Per ottenere il gioiellino nerazzurro ci sarà da faticare parecchio. Nel frattempo spunta anche una vecchia conoscenza low cost, ovviamente non alternativa a Conti.