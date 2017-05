Ultime notizie

Papu Gomez: «Montella mi vuole», il suo agente: «Non c'è solo il Milan...» Il giocatore dell'Atalanta ha ammesso contatti con il suo ex allenatore con cui non nega di aver voglia di tornare a giocare ma il suo procuratore Giuseppe Riso frena: "Prima bisogna parlarne con il presidente, i Rossoneri non sono gli unici interessati"

Milan, rinnovo Donnarumma: ecco le mosse per convincere Raiola Ancora nessuna novità sul fronte rinnovo per il portiere rossonero, complice l’assenza di Raiola ancora negli State al fianco di Ibrahimovic. Nel frattempo però le menti rossonere non sono con le mani in mano, ed elaborano la strategia per convincere Gigio e il suo procuratore.

Morata, rottura con il Real: il Milan torna sotto Importanti novità sulla questione Morata. Il centravanti spagnolo sembra aver rotto definitivamente con il Real Madrid e con il suo tecnico Zidane e ormai un suo trasferimento in estate è sempre più probabile. Agguerritissime le squadre inglesi, ma Mirabelli non molla e incontra di nuovo l’agente Bozzo.