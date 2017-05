Montella: «Qui sto bene. I ragazzi devono essere più spensierati»

Ultime notizie

Milan: pari prezioso contro l’Atalanta, per il gioco ripassare più avanti Rossoneri deludenti, addirittura soverchiati dai nerazzurri bergamaschi nei primi 45 minuti. Poi la debole reazione del Milan, premiata da un gollonzo arrivato grazie a un tiraccio di Deulofeu in netta posizione di fuorigioco, peraltro deviato da un difensore atalantino. Tra i peggiori in campo, il capitano Montolivo e il solito indifendibile De Sciglio.

Milan: è sfida totale con il Barcellona sul mercato Prima per Deulofeu, adesso anche per Conti: sono ben due i calciatori sul quale Milan e Barcellona intrecciano i loro radar e danno vita a una piccola lotta con un mercato estivo ancora in fase primordiale. Non è da escludere che tale lista non possa allungarsi; ciò che è certo è che l’avversario è di tutto rispetto sia a livello economico che di blasone.

Rivoluzione Milan: crolla l’ultimo dogma berlusconiano Il tecnico rossonero Montella, messo alle strette dalle gravi assenze in vista del match contro l’Atalanta, ha provato in questi giorni la difesa a 3, contraddicendo il primo punto della filosofia berlusconiana, i 4 in linea dietro. E a conferma di un cambio di strategia tattica, ecco i movimenti sul mercato di Fassone e Mirabelli.