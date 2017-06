Milan: parte la settimana dell’assalto a Morata

MILANO - Il Real Madrid si è confermato campione d’Europa, battendo a Cardiff la Juventus in una gara che ha confermato quanto oggi i madrileni siano la squadra migliore del continente, forse del pianeta. Una compagine in cui, però, sembra non esserci spazio per Alvaro Morata, centravanti che del Real è tifoso e calciatore, ma che nella capitale spagnola fa la riserva, la semplice comparsa. Ecco che allora il Milan ha puntato già da qualche settimana l’ex juventino che nella mente della dirigenza milanista dovrà essere il protagonista e la punta di diamante della rinascita rossonera; un’idea che piace molto a Morata, stuzzicato dall’idea di tornare in Italia (dove si sposerà peraltro con una ragazza italiana) ed esplodere definitivamente, anche nonostante le dichiarazioni (molto poco convinte) rilasciate a Cardiff con la Coppa Campioni in mano: «Tornare in Italia? No, non credo proprio, Madrid è casa mia, voglio rimanere qui», ha detto Morata sabato sera.

L’affare entra nel vivo

Una chiusura, dunque? Neanche per idea, così come di rito sono state le parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che si è detto sorpreso circa la possibilità che l’attaccante spagnolo lasci Madrid, così come il suo procuratore che si è affrettato a dire che sul suo assistito c’è solo il Manchester United di Mourinho; in realtà questa settimana partirà la trattativa fra Milan e Real Madrid, con 60 milioni di euro messi dai rossoneri sul piatto, con Morata che conosce eccome le intenzioni milaniste e che ha già dato il suo benestare al trasferimento in Italia, con un contratto da 7 milioni pronto per lui. Milan-Morata, la settimana decisiva è iniziata, l’affare aspetta solo di decollare, di quelle smentite a caldo dopo Real Madrid-Juve, forse fra qualche settimana, nessuno si ricorderà più.