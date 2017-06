Ora è ufficiale: Kessiè è un nuovo giocatore del Milan

MILANO - Franck Kessie è un nuovo giocatore del Milan. Come annunciato sul sito ufficiale del club, dopo essersi sottoposto alle visite mediche presso la clinica La Madonnina, aver visitato il Centro Sportivo di Milanello e poi Casa Milan, il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019. Questo il comunicato: «AC Milan comunica di aver acquisito dall'Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Franck Kessie, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019. La formula del contratto prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore ivoriano».



La Scheda

Franck Yannick Kessie nasce a Ouragahio, in Costa d'Avorio, il 19 dicembre del 1996. Centrocampista dal fisico potente, 183 cm per 76 kg, è approdato nel calcio italiano a gennaio 2015 indossando la maglia dell’Atalanta. Dopo aver disputato la seconda parte di quella stagione nella Primavera nerazzurra, è passato in prestito al Cesena nella stagione 2015-2016 per poi fare ritorno a Bergamo dove è stato un pilastro della formazione bergamasca. Calciatore della nazionale ivoriana, Kessie è uno dei giovani talenti che si sono affermati nel campionato di Serie A appena concluso.