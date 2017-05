La lunga giornata di Kessiè al Milan, tra bufale anagrafiche e visite mediche

MILANO - Catalogata alla voce «bufala» l’indiscrezione rilanciata oggi da Afrique Presse, è il caso di tornare a parlare di questioni più delicate e sinceramente più importanti per i tifosi del Milan. Per amore di verità, però, vale la pena fare chiarezza su una questione che è tanto risibile quanto fastidiosa per tutti i protagonisti. Questa mattina, approfittando delle voci che si sono rincorse ieri relative a qualche problemino fisico accusato da Kessiè nel suo primo giorno di test clinici presso la clinica La Madonnina, l’organo di informazione africano ha rilanciato un’indiscrezione sul fatto che la data di nascita del centrocampista ivoriano non sia quella nota a tutti noi e riscontrabile anche sul sito ufficiale della Fifa (9 dicembre 1996), ma risalga a diversi anni prima (1 gennaio 1991).



Bufala anagrafica

Teoria snobbata elegantemente da tutti i diretti interessati (Atalanta, Milan e lo stesso Kessiè), perchè non c'è nulla da smentire: Kessie è nato il 9 dicembre 1996, ogni illazione è infondata.

Tornando alla strettissima attualità, dopo la movimentata giornata di ieri conclusa con la comunicazione di un necessario supplemento di indagine per un non ben specificato problema fisico riscontrato nei test effettuati da Kessiè, il secondo giorno milanista della mezzala ivoriana è stato probabilmente ancora più frenetico, ma finalmente positivo. Il prolungamento delle visite mediche, svolto in una clinica fuori Milano, sembra aver dato riscontri rassicuranti, tanto che per domani è atteso l’arrivo del centrocampista a Milanello per i test fisici di Milan Lab e poi a Casa Milan per le firme ufficiali sul contratto. Malgrado le chiacchiere africane, Franck Kessiè sta per diventare un calciatore rossonero.