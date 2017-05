Milan: blindati Musacchio e Kessiè, ecco i prossimi due colpi

MILANO - Non c’è tempo da perdere al Milan. Niente spazio per tergiversare, per guardarsi attorno, per assaporare la piacevolezza di questa tiepida aria primaverile. Il nuovo staff dirigenziale rossonero, entrato in azione a pieno titolo meno di due mesi fa, è consapevole di dover recuperare il tempo perduto, tanto tempo perduto. Ed è per questo che non passa giorno senza aver messo a punto qualche trattativa di mercato preziosa per la nuova squadra che sarà allenata ancora da Vincenzo Montella.



Biglia rossonero

Applauditi i primi due grandi colpi del Milan, il difensore argentino Musacchio arrivato dal Villarreal e il centrocampista ivoriano Kessiè, in via Aldo Rossi è già tempo di guardare oltre e pianificare i prossimi due colpi che saranno annunciati probabilmente già nel corso dei prossimi giorni.

Il primo è il regista argentino Lucas Biglia, arrivato allo scontro frontale con il presidente della Lazio Lotito e pronto ad accettare la sontuosa proposta di Fassone e Mirabelli (un contratto triennale da 2,5 milioni netti a stagione più altri 500 mila euro di bonus alla presenza numero 25). Dal canto suo il club biancoceleste dovrà accontentarsi - per modo di dire - di incassare 15 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus per una valutazione complessiva di 19 milioni.



La caviglia di Rodriguez

Nel frattempo, con la vittoria del Wolfsburg sul Braunschweig nei playout di Bundesliga, si è conclusa la stagione in Germania e adesso il Milan potrà ufficializzare la trattativa già conclusa per portare a Milanello il mancino svizzero Ricardo Rodriguez. L’esterno sinistro, di origini spagnole e cilene, arriverà per una cifra che sfiora i 15 milioni di euro più bonus, ma così come è accaduto nelle ultime ore per Kessiè, delicato sarà il responso offerto dalla visite mediche, visto che il ragazzo classe 1992 è fuori da quasi due mesi per un problema alla caviglia. Prima di acquistarlo quindi sarà necessario un responso positivo dagli accertamenti minuziosi che il Milan farà svolgere a Rodriguez, ma le sensazioni sono più che buone. La nuova squadra di Vincenzo Montella sta iniziando a prendere forma.