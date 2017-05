Keita al Milan: secondo i bookmakers è l’ipotesi più probabile

MILANO - La sorpresa di giornata arriva non da qualche sedicente esperto di mercato, dalla soffiata di un procuratore o dall’anticipazione di un dirigente. A sparigliare le carte in tavola sul futuro di Keita Balde Diao, autentico uomo mercato della Lazio e prossimo ad abbandonare la squadra biancoceleste sono i bookmakers, solitamente molto attenti a fornire indicazioni sull’esito di ogni evento sportivo.



Milan favorito

Ebbene, il trasferimento dell’attaccante senegalese al Milan è quello con la quota più bassa (3.00), ancora più bassa di quella della Juve (4.00), considerata in pole position per Keita secondo le ultime voci di radio mercato. Questo può voler dire solo una cosa, o i bookmakers stavolta hanno completamente toppato oppure Fassone e Mirabelli hanno compiuto un altro passo importante per portare a Milanello il talentuoso classe ’95 della Lazio.