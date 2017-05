Ecco Kessie, la forza d’urto che mancava al Milan

MILANO - Il nuovo Milan inizia a prendere forma e dopo l’ufficialità di Mateo Musacchio, ecco le visite mediche di Franck Kessie, il rinforzo di centrocampo che Montella si auspicava. Kessie arriva dall’Atalanta, ha solamente 20 anni (21 a dicembre) ed è costato una cifra molto alta, vicina ai 30 milioni di euro. Ma Kessie è un calciatore di grande livello e non solo in potenza: possiede quella forza d’urto, quella fisicità che al Milan quest’anno non si è mai vista, eccezion fatta per qualche buona prestazione di Juraj Kucka, non esattamente però il centrocampista completo che può diventare invece l’ivoriano ex Atalanta, dotato di un fisico eccezionale, di resistenza e di un carisma altamente sviluppato, tanto che alla sua prima stagione di serie A si è preso la responsabilità di essere il rigorista ufficiale dei bergamaschi, presentandosi sul dischetto con fierezza e tranquillità, spiazzando ogni volta il portiere avversario. Kessie è il primo tassello del nuovo centrocampo milanista, ma non basterà a colmare il divario fra la squadra di Montella e le prime della classifica, anzi, occorreranno almeno altri due innesti nella linea mediana rossonera, ovvero un regista di temperamento e qualità, più un’alternativa ai titolari che possa rimpiazzare i partenti Mati Fernandez, Poli, forse Sosa, oltre a Pasalic che tornerà al Chelsea per fine prestito e in attesa che il Milan faccia un pensierino ad un eventuale acquisto a titolo definitivo del croato.