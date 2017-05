Milan-Kessiè, non è ancora tempo di brindare

Prende corpo al Milan l’idea di sostituire in blocco il pacchetto di attaccanti centrali. Via Bacca e Lapadula, dentro Morata e magari il vecchio amico dai tempi della Juventus Simone Zaza. L’unica cosa certa č che all’inizio della prossima settimana partirą l’offensiva per portare il bomber spagnolo a Milanello.

Il ritorno a casa annunciato dal francese apre nuovi scenari di mercato per il club di via Aldo Rossi. Di sicuro Niang non resterą al Milan, probabile il suo inserimento, come contropartita tecnica, in alcune trattative messe gią in piedi da Fassone e Mirabelli con la Lazio, oppure con l’Atalanta, oppure ancora con il Torino.