Il Milan blinda Montella: rinnovo ufficiale fino al 2019

MILANO - Un altro mattone importante nella ricostruzione del Milan è messo: Vincenzo Montella è ufficialmente l’allenatore rossonero fino al 30 giugno 2019. Il prolungamento di un anno del contratto in scadenza nel 2018 era nell’aria, troppo importante per il club di via Aldo Rossi iniziare la stagione con un allenatore «tranquillo». E così è stato: questa mattina Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno convocato in sede il tecnico di Pomigliano D’Arco e alla fine di una lunghissima riunione hanno apposto le loro firme in calce al nuovo contratto che lega Montella al Milan.

La notizia, ufficializzata dal club rossonero a con un video in diretta sul canale ufficiale di Facebook, è stata commentata con entusiasmo da Vincenzo Montella: «Sono particolarmente felice, sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con nuovi obiettivi insieme. Con Mirabelli siamo a stretto contatto per pianificare il mercato. Grazie per la fiducia».