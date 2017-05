Milan, Gattuso in missione per Donnarumma

Milano – Un Gennaro Gattuso visibilmente entusiasta e quasi commosso quello di oggi nella sede rossonera per la sua presentazione ufficiale. Il campione del mondo 2006 ha così esordito: «Avevo già parlato con diverse squadre, ma Mirabelli e Fassone sono stati decisissimi; ci hanno provato in tutti i modi e gli ha aiutati il fatto che qui potrò pensare finalmente solo al campo e non ad altre problematiche. Mirabelli mi ha ricordato Baresi nella marcatura a uomo. Ho tanta responsabilità, ma sono qui solo per allenare i giovani. Ho il dovere di farli crescere e dare alla società un prodotto finito. Fra due anni vedremo dove sarò con il mio percorso».



Sul modo di allenare e sul futuro

Rino ha poi proseguito: «Ho sempre dato spazio ai giovani nelle mie precedenti esperienze da allenatore; anche a Pisa nonostante le difficoltà siamo andati alla ricerca di giovani importanti. Mi confronterò con Montella, perché lo reputo preparato; le mie squadre infatti hanno sempre sofferto poco in fase difensiva, ma negli ultimi metri non hanno mai convinto. Cercheremo di creare un modello, di base comunque partirò con una difesa a 4 e un centrocampo a 3. In attacco vedremo».



Sul cosiddetto passo indietro

Ai maligni che lo accusano di aver preferito fare un passo indietro Gattuso replica: «Avevo più di 10 squadre che mi cercavano tra Italia ed estero. Ma volevo una condizione sicuro in cui lavorare; ripeto che torno qui perché mi hanno voluto fortemente e non lo reputo assolutamente un passo indietro».



Su Donnarumma

Infine Gennaro ha dovuto dire la sua su una delle situazioni più controverse di un giovane gioiello rossonero, Donnarumma: «Spero che resti e diventi una bandiera del Milan; qua può restare per altri 20 anni. Vero è che quando si presenta un procuratore con offerte di contratto importanti ti fai prendere un po’, ma Gigio ha alle spalle una famiglia importante e rifletterà per bene. Anche io ho avuto tante richieste, ma ha sempre prevalso il cuore. Una bandiera vale più di qualche milione». §

E magari sarà proprio l'esempio di Rino Gattuso, il suo attaccamento alla maglia rossonera e le sue parole preziose, a convincere Gigio Donnarumma a legare il suo nome al Milan. D'altronde, tra bandiere ci si dovrebbe intendere bene,no?