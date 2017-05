Milan: via al restyling in attacco con il francese del Celtic Dembélé

MILANO - Erano giorni che un uccellino tanto dispettoso quanto esperto di questioni di calciomercato, mi sussurava all’orecchio un’indiscrezione stuzzicante: «Il Milan è molto vicino ad un attaccante francese di cui finora non si è ancora parlato, ma di cui ancora non è possibile rivelare l’identità».

Quando nel corso della scoppiettante mattinata di oggi è venuto fuori il nome di Moussa Dembélé, centravanti giovalissimo in forza al Celtic, è stato semplice fare uno più uno: ecco chi è il profilo sulle cui tracce si stavano muovendo in maniera circospetta Fassone e Mirabelli.



Dembele, stagione da record

Ebbene, fermo restando che il classe 1996 transalpino, capace di giocare sia da punta centrale che da attaccante esterno e protagonista di una stagione sontuosa con la maglia biancoverde del Celtic (32 gol complessivi in 49 partite, di cui 17 realizzati in Premiership e addirittura 3 in Champions League), è realmente entrato nei radar della dirigenza rossonera, intenzionata a portare a Milanello un profilo giovane oltre al bomber di peso che arriverà a prescindere, non è lui l’uomo di cui l’uccellino dispettoso continua a parlarmi.



Ma non finisce qui

Questo vuol dire che Fassone e Mirabelli stanno lavorando sotto traccia per un altro colpo in chiave offensiva, a dimostrazione che dell’attuale batteria di punte in forza al Milan (Bacca, Lapadula, lo stesso Niang che sta per tornare dal Watford) non resterà nessuno. E allora consoliamoci con la grinta e l’efficacia sotto porta di Moussa Dembélé, fantastichiamo sulle indiscutibili doti realizzative di Morata o Belotti, disegniamo tridenti scintillanti magari anche con Keita, ma teniamoci pronti. Il mercato in attacco del Milan potrebbe riservare ancora una piacevolissima sorpresa.