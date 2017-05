Milan, nuova pista tutta francese per il centrocampo

Milano – Giorno nuovo prospetto nuovo che circola nell’ambiente rossonero. Stando a quanto riportato dalla Rosea, Mirabelli avrebbe messo occhio su una pista alternativa al laziale Biglia. Si tratterebbe del francese Tolisso, in uscita dal Lione, sul quale però ci sarebbe eventualmente da battere la concorrenza di – manco a dirlo – Juventus e Inter.



Costi alti

Corentin Tolisso si è posto all’attenzione del calcio europeo in particolare in questa stagione, nella quale si è propriamente consacrato e messo in mostra, anche grazie a un cammino in Europa League dei francesi arrestatosi solo in semifinale. Il classe ’94 è in scadenza con i transalpini nel 2020, ed ha una valutazione base che si aggira sui 30 milioni di Euro. Ma i francesi non si opporrebbero di fronte a una cospicua offerta. Si parla di cifre minime intorno ai 35 milioni di Euro, somme che non hanno ancora convinto la Juve (sul giocatore da diversi mesi) a sferrare l’attacco decisivo. Ecco che allora dopo l’Inter, anche il Milan prova a inserirsi.



I numeri del francese

Parlavamo appunto della consacrazione di quest’anno di Tolisso. Non sono infatti assolutamente da ignorare gli 8 gol messi a referto in Ligue 1, corredati da 5 assist. Non male per un fresco ventiduenne, che ha fatto parlare di sé appunto anche in campo europeo: prima con le due reti e un assist nel girone di Champions, poi con altre due marcature e un’ulteriore assistenza in Europa League. Insomma un calciatore dal grande affidamento e con prospettiva di crescita davvero interessanti, del quale se ne sentiranno molte per tutta l’estate. Sempre che qualcuno, magari il Milan, decida di muoversi con passo deciso.