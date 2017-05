Milan: Poli in uscita, duello Bologna-Torino per il mediano

MILANO - Dopo quattro stagioni sta per chiudersi l’avventura di Andrea Poli al Milan. Mai considerato da Vincenzo Montella in questa stagione, il centrocampista ex Sampdoria ha visto pochissime volte il campo e solo in condizioni di totale emergenza o contingenze sfavorevoli (vedi trasferta di Bologna a febbraio) e non affronterà di certo un’altra annata da titolare inamovibile della panchina rossonera; la società ha già preso atto della volontà di Poli di lasciare il Milan ed il calciatore (che potrebbe salutare i rossoneri giocando domenica a Cagliari dal primo minuto) sarà ufficialmente sul mercato dal prossimo 3 luglio, anche se su di lui si è già scatenato l’interesse del Torino che già a gennaio avrebbe volentieri preso il calciatore su richiesta di Sinisa Mihajlovic che tanto lo apprezzava ai tempi milanisti, ma anche del Bologna, alla ricerca di nomi nuovi per il centrocampo di Donadoni e che col Milan ha già sondato il terreno per Poli, uno dei primi elementi a salutare Milanello al termine di questa stagione.