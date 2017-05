Pedullà: “Milan forte su Paredes”

MILANO - C’è nuovamente il nome di Leandro Paredes sul taccuino della dirigenza milanista, che sta sondando il terreno per il centrocampista argentino della Roma, già cercato dai rossoneri nell’estate del 2016 e nello scorso inverno quando però le casse del Milan erano desolatamente vuote ed i giallorossi non contemplavano l’ipotesi di dare Paredes in prestito dopo l’esperienza ad Empoli del sudamericano. Il regista ha giocato a singhiozzo quest’anno, chiuso da Nainggolan e Strootman, mai veramente al centro del progetto romanista, ma ancora apprezzato da un Milan che stavolta, coi soldi a disposizione, potrebbe tornare alla carica per un calciatore che la Roma non considera più incedibile e la cui cessione porterebbe denaro fresco nell’economia romanista. A confermarlo anche Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, che a proposito dell’affare Paredes-Milan afferma: «Terrei d’occhio la situazione, il Milan punta molto forte su Paredes anche se al momento non ha formulato offerte concrete, ma è sempre vigile sull’argentino che piace non poco a Montella. La Roma può cederlo e la Juventus non sembra più così interessata al calciatore come qualche mese fa, al contrario del Milan». Con un anno di ritardo, forse, il matrimonio fra i rossoneri e Paredes potrebbe davvero concretizzarsi.