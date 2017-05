Milan: spunta Aleix Vidal per la corsia di destra

Milano – Una società in fermentazione e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Manca solo l’ufficialità ormai per Musacchio, mentre anche Rodriguez e Kessié sono già con mezzo piede a Milanello. Ma altro tassello fondamentale, come noto, servirà sulla corsia destra. E il nuovo prospetto, in rotta con i blaugrana, potrebbe per l’appunto essere lo spagnolo.

Guardarsi intorno

L’indiscrezione Milan-Vidal riportata da Sky Sport (che parla per ora di semplici sondaggi), è più che fondata. Oltre alle necessità in quel ruolo dei rossoneri, è palese anche che sul primo nome della lista, ovvero l’atalantino Conti, il rischio di asta internazionale è davvero concreto. Ecco perché Mirabelli e company sono ben consapevoli di non potersi assolutamente fossilizzare sul solo esterno italiano.

Situazione Barça

Un altro aspetto non è da sottovalutare: su quello stesso Conti infatti, oltre ad altre big europee, ci sarebbero anche i catalani. Che allo stesso tempo sono vicini a chiudere anche per Bellerin. Il messaggio per Aleix Vidal è chiaro: al Barcellona, per lui, non c’è più posto. Il Milan allora, visti i rapporti con Braida, e soprattutto vista anche la situazione Deulofeu, potrebbero avere una corsia preferenziale nel trattare con gli spagnoli. Il calciatore, scontento, ha una valutazione che si aggira intorno ai dieci milioni e nonostante i non buoni rapporti con Luis Enrique, ha già avuto modo di diventare un prospetto di assoluto rispetto nel panorama europeo. Il Milan si muove, non c’è un attimo di tregua.