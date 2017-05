Mercato Milan, visite mediche per Musacchio

Milano – Ancora poche ore e si potrà parlare di primo rinforzo ufficiale per il nuovo Milan, fresco di approdo in Europa League. Alle 7:45 di questa mattina infatti, lontano da riflettori ed eclatanti scoop, è giunto presso la clinica rossonera Mateo Musacchio, che si candida così dopo mesi di corteggiamenti, ad essere il primo nome ufficiale sotto il titolo «acquisti» rossoneri.

Intercettato

Un Milan che sembra essere tornato concreto più che mai viste le modalità d’arrivo dell’argentino. In primis il fatto che sia stato tante volte cercato dalla vecchia dirigenza, infruttuosamente, rileva come invece l’attuale società si sia mossa veloce e con decisione: trattativa rapida e accordo raggiunto in breve termine. Ora le modalità di arrivo, con Musacchio che appunto è stato ricevuto quasi all’alba (fotografato dall’emittente Sportitalia), per evitare clamori o altri episodi spiacevoli. Si mira a concludere quanto prima l’iter, molto semplicemente. A questo punto, con il mercato che comunque aprirà ufficialmente agli inizi di giugno, l’intento rossonero sarà solo quello di completare questa fase necessaria e di far apporre comunque una firma che sancisca che Mateo è il primo tassello sul quale Montella potrà fondare la rinascita.