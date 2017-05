Mercato Milan, si punta ancora sul figliol prodigo Aubameyang

Milano – Tra i vari appuntamenti in programma nella giornata di ieri, in serata è inaspettatamente arrivata la visita anche di Petralito. La realtà dei fatti ci porta a pensare che si stiano mettendo a punto gli ultimi tasselli per formalizzare l’acquisto di Rodriguez, ma non è da escludere che si sia parlato anche di Luiz Gustavo e soprattutto dell’ex Aubameyang.

Partenza sicura

Per il momento la certezza più grande è che Pierre-Emerick è con la valigia pronta: difficile che il rapporto tra lui e il Borussia Dortmund possa proseguire. Altrettanto certo è però il fatto che per ora, in casa tedesca, non sia arrivata alcuna offerta ufficiale. Non solo, il centravanti è disinteressato al mondo cinese, così come a quanto pare, a quello della Premier League. Starebbe aspettando qualche proposta dall’amata Francia (PSG) o da Italia e Spagna. Chiaro che all’interno dello stivale chi ha più bisogno di un centravanti sia proprio il Milan.

Problema ingaggio

Uno dei problemi principali però, che forse spaventa Milan come tutte le altre big europee, sono le richieste del padre procuratore. Ingaggio spaventoso più del costo del cartellino, che comunque si aggirerebbe su almeno 60 milioni di Euro. Al Borussia infatti, Aubameyang percepisce 4 milioni di Euro annui: traspare che le richieste attuali siano del triplo, con 12 milioni come minimo sindacale per la sua firma. Difficile che alla soglia dei suoi 29 anni qualcuno, se non il nuovo calcio nascente nel Sol Levante, sia disposto a tanto. Non resta che attendere gli sviluppi, ma le reti della società rossonera sono state piazzate un po’ ovunque.