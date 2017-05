Gonzalo Rodriguez, ultima idea “low cost” per il Milan

MILANO - 33 anni appena compiuti, una solida esperienza maturata sui campi di Liga e Serie A con le maglie di Villarreal e Fiorentina e una stimolante situazione contrattuale (scadenza il 30 giugno 2017), sono queste le caratteristiche della nuova suggestione di mercato per la difesa del Milan: Gonzalo Rodriguez.

Nato il 10 aprile 1984 a Buenos Aires, il centrale argentino lascerà sicuramente la società viola dopo 5 anni molto intensi e già è iniziata la processione alla porta del suo procuratore per tentare di guadagnarsi le sue prestazioni.

Addio a Firenze

L’ammissione è arrivata dallo stesso agente del calciatore, Raul Iglesias, che intercettato da calciomercato.com ha fatto luce sulla situazione di Gonzalo Rodriguez: «Sta per finire il suo periodo bellissimo a Firenze. Dispiace, ma il calcio è così. In questo periodo ricevo tante chiamate da parte di intermediari che mi chiedono com'è la situazione di Rodriguez, ma io le prendo in considerazione solo quando un club mi chiama direttamente e, per il momento, non è successo. Comunque ci sono varie situazioni in Grecia, Italia, Argentina e Messico. Preferisco non fare nomi per rispetto dei club».

Il Milan c’è

La novità è che tra queste c’è anche il nuovo Milan cinese governato da Fassone e Mirabelli: «Si, è corretto. Mi hanno domandato per distinte vie però dal club niente di ufficiale, ma è comprensibile visto che è in atto un processo di nuova organizzazione. Noi stiamo parlando anche con altri club che mi chiedono del suo futuro. Per il momento non posso dire più nulla, entro qualche settimana avremo novità importanti».