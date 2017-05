Milan: domenica contro il Bologna prima uscita ufficiale della nuova divisa 2017-18

MILANO - Ci sarà da aspettare anche 48 ore prima di poter assistere alla prima uscita ufficiale della nuova divisa 2017-18 dell’Ac Milan. Contro il Bologna, domenica alle ore 15.00, nel match in programma a San Siro che potrebbe valere la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, i ragazzi di Montella potranno fare sfoggio della gloriosa casacca rossonera, finalmente tornata a livelli indiscutibili di eccellenza ed eleganza.

Ispirazione classica

«Design classico ed elegante - come si legge sul sito ufficiale del club - , volto a rievocare la gloriosa tradizione del Club. Si presenta così la nostra nuova divisa casalinga per la stagione 2017/18. Adidas Football si è ispirata a due epoche memorabili nella storia rossonera: la prima è rappresentata dal decennio 1950-1960, periodo nel quale la squadra riaffermò la propria superiorità nel campionato italiano conquistando quattro scudetti; la seconda (anni '50) in cui il design era composto dal girocollo nero e la striscia rossa centrale sul petto. L’ampiezza delle strisce rossonere si ispira invece al decennio compreso tra le stagioni 1987/88 e 1997/98, quando la squadra dominò negli stadi di tutto il mondo facendo innamorare gli appassionati di calcio di ogni cultura ed età. Fu in questo periodo che il Milan conquistò 17 dei 29 trofei vinti da allora fino a oggi».

Pantaloncini bianchi

«L'ispirazione di questo design viene ulteriormente rafforzata dalla scelta del font per la personalizzazione, che rivisita in chiave moderna i nomi e i numeri delle maglie dei grandissimi campioni di quegli anni.

Adidas proprio in questo periodo tornò a essere lo sponsor tecnico del Club, consolidando una partnership storica. Un motivo in più per celebrare questa epoca d'oro più recente attraverso il design classico e al tempo stesso audace che caratterizza la maglia home 2017/18.

La divisa è completata da pantaloncini bianchi con banda rossonera e calzettoni bianchi con le strisce rosse. La maglia verrà indossata per la prima volta sul campo di San Siro il prossimo 21 maggio, in occasione di Milan-Bologna, ultima gara casalinga del campionato 2016/2017.

La divisa potrà essere acquistata dal 19 maggio esclusivamente nei negozi adidas, presso lo Store di Casa Milan e gli altri canali ufficiali del Club, tra cui l’e-commerce store.acmilan.com a livello internazionale».