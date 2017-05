Milan, oggi assemblea dei soci: finalmente il curriculum di Li Yonghong

Appuntamento importante per il Milan, l’assemblea dei soci che dovrà approvare il disavanzo di 74,9 milioni, l’ultimo dell’era Berlusconi, e approvare l’aumento di capitale garantito dal nuovo proprietario Li Yonghong. Grande attesa anche per il famoso curriculum del numero uno rossonero.

La società rossonera starebbe tastando il terreno per arrivare ad ottenere quell’Andrea Belotti tanto desiderato da tifosi e non solo. Con una squadra da rifondare difficile sborsare i 100 milioni richiesti da Cairo. Si lavora alle contropartite, ma serve una magia.

Vinta la sfida di mercato con la Roma per il centrocampista ivoriano Kessiè, ora il Milan è pronto a sfidare la Juventus per il laziale Keita Balde Diao. Il segno inequivocabile che il club rossonero è tornato a fare sul serio, anche sul mercato.

Il Milan si è deciao a puntare tutto su Andrea Conti per la corsia laterale rossonera. Tanta la concorrenza, italiana e non, e i bergamaschi cominciano a rifiutare le prime offerte. Per ottenere il gioiellino nerazzurro ci sarà da faticare parecchio. Nel frattempo spunta anche una vecchia conoscenza low cost, ovviamente non alternativa a Conti.