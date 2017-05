Verso Milan-Bologna: previsto il pubblico delle grandi occasioni

MILANO - Domenica pomeriggio (inizio ore 15) il Milan ospiterà a San Siro il Bologna nella penultima giornata di campionato, ultimo impegno casalingo della stagione per gli uomini di Montella che, vincendo contro i rossoblù emiliani del grande ex Roberto Donadoni ed in concomitanza con buone notizie in arrivo già sabato sera da Napoli dove è impegnata la Fiorentina, potrebbero festeggiare la qualificazione in Coppa Uefa ed il ritorno in Europa dopo tre anni. Per la sfida contro il Bologna è previsto un notevole afflusso di spettatori a San Siro, pronti a salutare la squadra per l’ultima gara casalinga, a festeggiare il ritorno in Europa e ad ammirare la maglia della prossima stagione che il Milan presenterà e sfoggerà proprio domenica, una maglia che ai tifosi che l’hanno vista su internet piace già moltissimo, simile com’è alla storica tenuta milanista con strisce verticali continue su spalle e schiena, oltre al ritorno a calzoncini e calzettoni bianchi, insomma tutt’altra storia rispetto alle improbabili casacche indossate dal Milan in quest’annata. Sole, maglie nuove, ultimo giorno di scuola e possibile festa per l’ingresso in Uefa: gli ingredienti per una bella giornata di Milan esistono, ora sta alla squadra di Montella non rovinare tutto con una prestazione scadente stile Pescara o Crotone. Ci riuscirà?