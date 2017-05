Pedullà: “Milan scatenato sul mercato”

MILANO - Il campionato 2016-2017 non è ancora terminato, ma il Milan è già proiettato su quello 2017-2018 nonostante una qualificazione in Coppa Uefa ancora da conquistare. Già, perché, Europa o non Europa, l’organico milanista è assolutamente da rivoluzionare, come un palazzo pericolante da tirar giù a picconate e rialzare con i materiali migliori. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, amministratore delegato e direttore sportivo della società rossonera, sono già al lavoro e stanno cercando i nomi più adatti da mettere a disposizione di Vincenzo Montella in vista della prossima stagione, come rivela anche Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato: «Il Milan sembra scatenato sul mercato - afferma Pedullà - e nelle prossime due settimane definirà due affari ormai già ratificati: il primo è quello relativo a Kessie dell’Atalanta, il secondo è Ricardo Rodriguez, terzino svizzero del Wolfsburg con cui i rossoneri sono pronti anche a mettere in atto un altro affare legato al centrocampista Luiz Gustavo. Già preso pure Musacchio, Mirabelli si concentrerà poi sul nuovo centravanti, magari dopo aver piazzato Bacca».