Piccoli Donnarumma crescono, viaggio al centro del Vismara: i nuovi difensori

Milano – L’analisi di oggi parte da quella che è la valutazione del possibile futuro pacchetto arretrato rossonero. Da Alessandro Plizzari, portierino che ha già l’opportunità di allenarsi in pianta stabile con la prima squadra, al fianco di Donnarumma e Storari; fino ad arrivare al centrale difensivo Matteo Gabbia, e al terzino Andrés Llamas.

Plizzari futuro Donnarumma

Incredibile come la Primavera rossonera sia riuscita, nel giro di pochissimi anni, a sfornare due portieri dal futuro interessante come Donnarumma e appunto Plizzari. Se su Gigio stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno del ruolo, capace di affermarsi nel giro di due anni quando ancora non ne aveva diciotto, sul secondo dobbiamo comunque prestare un’attenzione particolare perché le doti per essere un Donnarumma-bis ci sono tutte. Classe 2000, a soli 17 anni è già nel giro della prima squadra ed è punto fisso della primavera. Sarà tra i convocati della Nazionale italiana under 19, pronti a giocarsi chances mondiali di categoria. Una vita nel Milan, l’età e il fisico sono assolutamente dalla sua parte in virtù del suo metro e ottantasette. Non dimentichiamo che ha già in bacheca anche la Supercoppa Italiana vinta a Doha: prendiamolo come ottimo auspicio.

Matteo Gabbia, difensore polivalente

Altro profilo di tutto rispetto è quello di Matteo Gabbia: classe ’99, anche per lui i diciotto sono ancora da compiere. Protagonista del Milan Primavera quarto nel proprio girone, ha collezionato quest’anno 22 presenze tra campionato e Coppa, andando a segno per ben 3 volte; ma non solo, all’attivo mette a referto anche tre assist. Un metro e ottantacinque di calciatore, che fa della sua poliedricità la sua caratteristica fondamentale. Basti pensare che anche lui farà parte dei convocati della Nazionale Under 19, con Baronio che lo considera di partenza come mediano.

L’italo-spagnolo Llamas

Ultimo nome da non dimenticare è quello di Llamas. Andrés è nato a Milano ma ha anche cittadinanza spagnola come le origini, che il nome testimonia. Terzino di spinta, tutto mancino, tanta tecnica; all’occorrenza può essere anche adeguato come difensore centrale. Farà parte anche lui dell’Italia Under 19in vista dei Mondiali. Un po’ più grande dei colleghi (classe ’98, 19 anni) è pronto al grande salto. Considerando la situazione attuale dei terzini rossoneri non è da escludere una sua presenza importante nel Milan in preparazione estiva. 14 presenze quest’anno, due le reti. Di Llamas si parlava in realtà già da diverso tempo, il che forse ha finito con il bruciarlo parzialmente. Ma i Mondiali e soprattutto le porte girevoli sulle corsie esterne della prima squadra potrebbero riportarlo sulla cresta dell’onda.