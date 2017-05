Verso Atalanta-Milan: Montella pensa di rilanciare Montolivo

MILANO - Sabato sera a Bergamo potrebbe esserci una grande sorpresa nella formazione con cui il Milan sfiderà l’Atalanta in una sfida che vale mezza qualificazione alla prossima Coppa Uefa. Vincenzo Montella, infatti, è sempre più solleticato dall’idea di rilanciare dal primo minuto Riccardo Montolivo, appena recuperato dopo il grave e lungo infortunio occorsogli lo scorso autunno. Il capitano rossonero è ormai pronto e sabato, proprio nella sua Bergamo, potrebbe essere spedito in campo nel centrocampo a tre del Milan accanto a Pasalic e a Josè Sosa. Possibile anche il ritorno in difesa di Romagnoli, in un reparto arretrato con gli uomini contati, con Vangioni e De Sciglio unici terzini disponibili e Zapata al centro della difesa con Romagnoli o con Gustavo Gomez (Paletta è infatti squalificato). In porta ovviamente Donnarumma, in attacco confermati Suso e Deulofeu, con Bacca che riprenderà il suo ruolo al centro della prima linea rossonera dopo tre panchine consecutive a beneficio di Lapadula.