Milan: date e orari del torneo ICC la prossima estate

MILANO - In attesa di sapere se sarà impegnato o meno nella prossima edizione della Coppa Uefa, il Milan sa già che qualche gara dal profumo europeo la disputerà il prossimo luglio in Cina. Già, perchè i rossoneri parteciperanno all'ormai classico Torneo ICC ('International Champions Cup") che si disputerà il prossimo mese di luglio nelle città di Shangai, Guangzhou, Shenzen e Nanjing, per la terza volta di fila in Cina. L'occasione per i cinesi sarà forse quella di vedere il primo derby milanese in assoluto tutto made in China, sia per il luogo della sfida e sia per le due proprietà con gli occhi a mandorla, sempre che la cordata facente capo alla Sino Europe Sports si decida ad acquistare ufficialmente il Milan da Silvio Berlusconi; la stracittadina milanese si disputerà il prossimo 24 luglio a Nanjing, a meno che una delle due formazioni non sia costretta a giocare il turno preliminare di Coppa Uefa. Nei giorni precedenti, invece, la squadra di Vincenzo Montella affronterà il Borussia Dortmund a Guangzhou il 18 luglio e il Bayern Monaco a Shenzen il giorno 22. In attesa dell'Europa ufficiale, i tifosi milanisti provano ad accontentarsi così.