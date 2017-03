Milan, si spera nella stangatina solo per Bacca

MILANO - È attesa per oggi pomeriggio la sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sui fatti dell’immediato post-gara tra Juventus e Milan di venerdì scorso allo Stadium. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al club di via Aldo Rossi, l’inquietudine delle ultime ore avrebbe lasciato spazio ad un modesto ottimismo in vista di quella che potrebbe essere solo una stangatina.

La speranza è che ad essere punito (con un paio di giornate di squalifica, nulla di più) sia solo Carlos Bacca, malgrado nel concitato finale si siano distinti - e non per note di merito - diversi altri calciatori rossoneri quali il capitano De Sciglio, Gigio Donnarumma e Poli, oltre ai dirigenti coinvolti nella baraonda finale Galliani e Maiorino.

Nel primissimo pomeriggio avremo la risposta tanto attesa.