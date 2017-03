Anche Montella conferma: "Un errore cacciare Mihajlovic"

MILANO - L'esonero di Sinisa Mihajlovic da parte di Silvio Berlusconi nella scorsa primavera non l'ha capito nessuno, o meglio, nessuno ne ha capito il senso logico. Pur senza incantare (e come avrebbe fatto con quell'organico), il tecnico serbo stava conducendo serenamente il Milan verso il ritorno in Europa dopo due anni, blindando il sesto posto ai danni del Sassuolo e con la finale di Coppa Italia già messa in cassaforte e pronta per essere disputata. Poi il licenziamento al termine della dignitosissima sconfitta dei rossoneri a San Siro contro la Juventus (1-2) e il Milan affidato alle cure dell'inesperto Cristian Brocchi, allenatore della Primavera, promosso in prima squadra e coccolato da Berlusconi come predestinato e fautore di quel giuoco brillante tanto caro al Cavaliere. I risultati sono noti: gioco peggiore di quello precedente, Milan in caduta libera e sesto posto perso con rimonta del Sassuolo in volata, finale di Coppa Italia persa (pur dopo un'ottima prestazione) e qualificazione Uefa persa un'altra volta. Oggi Vincenzo Montella, che ha ereditato la panchina di Brocchi lo scorso luglio, ha un pensiero condiviso dal mondo intero fuorchè da Berlusconi: "E' stato difficile per me restituire autostima ai calciatori del Milan - afferma il tecnico campano - e penso che anche Mihajlovic avesse fatto un ottimo lavoro, anzi, credo che se fosse rimasto fino alla fine del campionato scorso, forse io avrei allenato questa squadra in Europa». Un errore cacciare Mihajlovic, pensiero condiviso pure da Montella che si rammarica oggi per una qualificazione europea buttata via e persa solamente per un capriccio del presidente, irritato dalla mancanza di bel giuoco di un allenatore che aveva sempre giocato a quel modo e che lo stesso Cavaliere aveva scelto per grinta e personalità, proprio ciò che al Milan era mancato negli ultimi anni.