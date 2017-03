Abbiati: “Il Milan può vincere a Torino”

MILANO - Allo Juventus Stadium perdono tutti da 29 gare consecutive, un’enormità se si pensa al numero di partite con alternanza casa-trasferta e alla cabala che, prima o poi, la giornata storta te la tira fuori. Niente, la Juventus è una formazione così granitica ed invincibile (almeno fra le mura amiche) che si fa un baffo pure dei voleri della dea bendata. Venerdì sera (inizio ore 20:45) ci proverà il giovane Milan di Vincenzo Montella ad interrompere questa impressionante serie positiva dei bianconeri; proprio quel Milan che in questo 2016-2017 ha già dato due dispiaceri alla compagine di Allegri: il primo nella gara di andata a San Siro lo scorso22 ottobre con l’1-0 firmato dall’eurogol di Manuel Locatelli, il secondo due mesi più tardi nella Supercoppa Italiana giocata in Qatar e conquistata dai rossoneri dopo i calci di rigore. Non c’è due senza tre, si dice? Bene, i tifosi milanisti se lo augurano pienamente, così come Christian Abbiati, storico ex portiere del Milan che per una stagione (2005-2006) ha difeso pure i pali juventini: «Juventus-Milan? La vedo una gara da tripla in schedina - afferma Abbiati - è una sfida più aperta ed equilibrata di quanto non si dica in giro, anche perché entrambe le squadre la giocheranno a viso aperto. Poi devo dire che la Juve quest’anno ha sempre sofferto le partite col Milan, ci ha perso all’andata e in Supercoppa, è un avversario che i bianconeri temono, ha una sua identità e gioca con sicurezza; penso che i rossoneri possano uscire dallo Juventus Stadium con un grande risultato a favore».