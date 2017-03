Anche Chiellini salterà Juventus-Milan

TORINO - Juventus-Milan di venerdì sera avrà due protagonisti in meno dalla parte bianconera: uno è Juan Cuadrado, ammonito domenica scorsa a Udine, diffidato e costretto a saltare la gara coi rossoneri per squalifica, l’altro è Giorgio Chiellini, uscito anzitempo dalla sfida del Friuli per un fastidio muscolare che sembra essersi rivelato più serio del previsto. Il difensore toscano ha provato a recuperare, ma i controlli effettuati hanno invitato Allegri e il suo staff a preservarlo dalla partita di venerdì per averlo a pieno regime nelle successive sfide di campionato, Coppa dei Campioni e Coppa Italia. Il Milan, invece, ha fiducia di recuperare Suso, anch’egli sostituito anzitempo nell’ultima giornata di campionato contro il Chievo, ma sulla via della guarigione e pronto a riprendere il suo posto sulla corsia di destra dell’attacco rossonero.