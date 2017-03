Ambrosini: “Non è facile per me commentare le partite del Milan”

MILANO - E’ stato uno dei calciatori più amati della storia recente del Milan, oggi è uno dei commentatori di grido della redazione sportiva di Sky, ideale spalla per i telecronisti dell’emittente satellitare. Massimo Ambrosini parla così della sua nuova vita e di ciò che per lui rappresenti tornare a San Siro a guardare e a commentare il suo vecchio Milan, soprattutto alla luce di qualche critica avuta da alcuni tifosi milanisti che lo hanno accusato di non difendere abbastanza la squadra rossonera durante le telecronache, anzi, di attaccarla, arrivando persino a proporre una raccolta firme al fine di non far più commentare all’ex mediano le gare della formazione di Montella: «Ammetto che per me non è facile commentare le partite del Milan - riconosce Ambrosini - ma io amo il mio lavoro attuale, amo quello che faccio e cerco di essere il più distaccato possibile sia col Milan che con le altre squadre». Stesso destino, una quindicina d’anni fa, lo subì Giuseppe Bergomi, ex capitano interista, accusato dai suoi vecchi tifosi di non prendere le parti dell’Inter durante le cronache e dagli anti interisti dell’esatto contrario; emblema di una nazione in cui esistono pochissimi appassionati di calcio e troppi faziosi.