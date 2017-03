Sky: “I cinesi chiamano Conte al Milan”

MILANO - La cordata cinese rappresentata dalla Sino-Europe-Sports non ha ancora acquistato il Milan, anzi, ne rimanda la chiusura dell’affare di mese in mese versando caparre all’infinito, ma pare già avere le idee chiare sul futuro del club rossonero che chissà quando potrà iniziare ad amministrare attivamente. Eppure i primi nomi ed i primi obiettivi cominciano già a farsi largo nell’ambiente calcistico, in particolare la redazione sportiva di Sky nella persona di Alessandro Alciato riporta come, tramite un mediatore, il consorzio cinese avrebbe preso contatti con Antonio Conte per affidargli la panchina del Milan dal prossimo luglio; Conte, attualmente alla guida del Chelsea che sta magistralmente conducendo alla vittoria del campionato inglese, sarebbe il primo obiettivo per il nuovo Milan cinese, pronto a far follie per portare a Milanello l’ex tecnico della Juventus, blindato dal suo contratto londinese ma sempre stuzzicato dall’idea di tornare in serie A e rivincere quello scudetto già conquistato tre volte in bianconero. Voci riportate e nulla più, al momento, anche perché non si capisce come possa la futura proprietà milanista organizzare progetti e contattare allenatori e calciatori senza ancora la certezza di essere al timone del nuovo Milan; eppure il nome di Antonio Conte, graditissimo anche alla vecchia dirigenza, rimbalza dalle parti di Milanello già da un paio d’anni, già da prima che l’allenatore pugliese diventasse commissario tecnico della nazionale, segno che il matrimonio fra lui e il Milan potrebbe non essere un’operazione di fantacalcio.