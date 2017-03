Milan: si allontana Kessie, venerdì incontro decisivo Atalanta-Roma

BERGAMO - La confusione e la precarietà della società col passaggio delle quote di maggioranza ancora in alto mare, il Milan è bloccato e con le mani legate per quel che concerne il calciomercato, proprio nel periodo in cui le società solitamente si organizzano per definire le trattative che poi porteranno a termine in estate. Una delle operazioni che a cui i rossoneri tengono da un po’ di tempo è quella legata a Franck Kessie, centrocampista ivoriano dell’Atalanta, una delle rivelazioni della bellissima formazione bergamasca, perno della linea mediana di Gasperini. La dirigenza milanista ha più volte conferito con quella atalantina nel tentativo di bruciare la concorrenza della Roma, club che per primo si è fatto avanti per Kessie, ma il vuoto di potere rossonero sta lentamente ed inesorabilmente allontanando il calciatore africano dal Milan, con la Roma tornata alla carica e pronta a chiudere già alla fine di questa settimana, poiché venerdì, è in programma un incontro fra i giallorossi e l’Atalanta che dovrebbe, salvo sorprese, ratificare ufficiosamente il passaggio dell’ex cesenate alla corte di Spalletti, per buona pace di un Milan a cui le difficoltà della vendita della società continua a procurare danni su danni.