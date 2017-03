Adani: “Sosa ha più personalità di tutto il Milan messo insieme”

MILANO - Josè Sosa ci ha messo un po’, ma ora sembra davvero essersi preso il Milan. E chi lo avrebbe detto fino ad un mesetto fa quando l’argentino vagava per il campo senza trovare una posizione adatta a lui e alla squadra, senza prendersi mai la responsabilità di una scelta pesante e soprattutto senza imporre in partita quella personalità e quel carisma sempre dimostrato nelle precedenti esperienze, in particolar modo in quella turca col Besiktas. Ora le cose sono cambiate: Sosa è il leader del centrocampo del Milan, detta i tempi, fa sentire il carattere e sforna assist in ogni partita, come fatto anche sabato sera contro il Chievo quando ha propiziato la seconda rete di Bacca trovando la spizzata di Romagnoli al centro dell’area veneta.

Attestati di stima

Tanti complimenti in quest’ultimo mese per l’ex napoletano che incassa anche gli elogi di Daniele Adani, ex difensore di Brescia e Fiorentina, oggi apprezzato commentatore televisivo per Sky Sport, che a proposito del centrocampista rossonero afferma: «Sosa si è caricato sulle spalle il Milan e il centrocampo di Montella, non è quel calciatore che ruba l’occhio per tocco di palla o maestria tecnica, ma ha carisma e personalità, anzi, ritengo che l’argentino di personalità ne abbia più di tutti i suoi compagni messi insieme e lo sta dimostrando in queste ultime gare». Anche Vincenzo Montella ci ha tenuto a sottolineare la crescita di Sosa con dichiarazioni al miele: «Gli serviva solo un po’ di tempo per ambientarsi, ma non ho mai avuto dubbi su di lui». Un’arma in più per il Milan nella rincorsa all’Europa.