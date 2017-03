Luca Serafini: “La vendita del Milan? Una farsa”

MILANO - Non accennano a placarsi le voci e le polemiche circa il procrastinarsi della trattativa per la cessione del Milan da Silvio Berlusconi alla cordata cinese rappresentata dalla Sino Europe Sports. Come è noto, era tutto pronto per essere ratificato sabato 3 marzo, poi l’ennesimo stop e l’ennesimo rinvio, con data stavolta a fine marzo ed altra caparra da versare nelle casse della Fininvest entro il 9-10 del mese. La vicenda ha gettato nello sconforto i tifosi rossoneri, sfiniti dall’evolversi sterile dell’affare, imbufaliti per la poca chiarezza mostrata dalle parti in causa. Dello stesso avviso sembra essere Luca Serafini, noto giornalista della redazione sportiva di Mediaset e molto vicino all’ambiente milanista, che a proposito della vicenda societaria del Milan afferma: «Questa storia è una farsa, chi ne parla si mette a parlare del nulla. E’ assurdo che una cordata che a giugno vuole acquisire il Milan, dopo otto mesi abbia versato solamente rate, due e forse tre fra una settimana, ma non è così che si compra un bene, è una vicenda unica e irripetibile. Nessuno che abbia intenzione di acquisire le quote di maggioranza del Milan lo fa a rate, come se stesse pagando un affitto». Le prospettive sono tutt’altro che rosee, che rimanga Berlusconi o si insedi questa misteriosa cordata che ancora non riesce a portare l’intera cifra per l’acquisto in Italia, il Milan è destinato a restare per molto tempo ancora lontano da vittorie e grandi ambizioni.