Milan: Romagnoli pronto per la Juve

MILANO - Alessio Romagnoli è pronto al rientro, una notizia fra le migliori che potessero aspettarsi nell’ambiente milanista. Il difensore romano, assente dallo scorso 8 febbraio quando subì un problema muscolare alla mezz’ora di gioco di Bologna-Milan, è infatti ormai guarito e ristabilito, idoneo per la convocazione di Vincenzo Montella e ad un passo dal riprendersi il suo posto al centro della difesa rossonera accanto a Gabriel Paletta. Difficile però che Romagnoli venga rischiato nella sfida di sabato sera a San Siro contro il Chievo, anche perché Montella, lo staff e il calciatore stesso puntano al rientro venerdì 10 marzo a Torino quando il Milan farà visita alla capolista Juventus; nessun rischio, dunque, Romagnoli è pronto, ma riposerà ancora qualche giorno per farsi trovare poi pronto e al 100% in quella che sarà la partita più complicata dei rossoneri in questa vigilia di Primavera.