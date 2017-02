Sky: “Per Abate problema non di poco conto all’occhio”

MILANO - Sassuolo-Milan è stata la gara dei veleni, tirata, combattuta e piena zeppa di polemiche arbitrali, con gli emiliani lividi di rabbia per le decisioni sfavorevoli dell’arbitro Calvarese. Ma il Milan, pur se coi tre i punti, è uscito dallo stadio di Reggio Emilia col suo capitano Ignazio Abate mezzo rattoppato. Già, perché il terzino milanista è stato colpito nel corso della ripresa da una violenta pallonata al volto che ne ha reso complicato il restante proseguimento della partita (schierato addirittura come centravanti poiché con problemi di vista, dovuti anche alla perdita delle lenti a contatto) e che ha causato al calciatore un problema non indifferente, almeno stando a quanto riporta la redazione sportiva di Sky che sottolinea come il guaio all’occhio per Abate non sia affatto né banale e né di poco conto. Accertamenti più precisi verranno effettuati nelle prossime ore, ma la presenza del numero 20 sabato contro il Chievo appare in forte dubbio.