Anche Montella blinda Donnarumma: "Tutti vogliamo che resti qui"

MILANO - Vincenzo Montella, allenatore del Milan, alla vigilia di Sassuolo-Milan, gara fondamentale per la rincorsa dei rossoneri all'Europa, si esprime su Gianluigi Donnarumma che domenica in casa degli emiliani disputerà la sua prima gara da maggiorenne, compiendo 18 anni sabato; non solo auguri, però, da parte del tecnico campano, conterraneo del portiere, ma anche l'invito e la speranza che le strade di Donnarumma e del Milan non si dividano: "Che devo dire a Donnarumma? Auguri - dice sorridendo Montella - e che possa continuare la sua carriera su questi livelli, migliorando sempre di più. Gianluigi mi sorprende perchè è maturo, altro che 18 anni, è un ragazzo pronto, sveglio, sicuro, va oltre la sua reale età. Il suo futuro? Tutti noi vogliamo tenerlo al Milan, io per primo, uno così non puoi augurarti che vada via. Facciamo tutti il tifo affinchè resti qui, sappiamo che lo vogliono anche altri, ma noi confidiamo in lui, perchè dipenderà molto da lui se rimanere o meno in futuro». Già, da lui e dai progetti del nuovo Milan.