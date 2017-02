Il papà di Donnarumma svela: "Ecco perchè scegliemmo il Milan"

MILANO - 18 anni. Gianluigi Donnarumma taglia il traguardo della maggiore età da protagonista assoluto del Milan e del calcio italiano: titolare della porta rossonera da oltre un anno, il portiere nativo di Castellammare di Stabia in soli sedici mesi è stato in grado di scalare ogni gerarchia possibile, candidandosi a prossimo titolare della nazionale italiana dopo l'addio al calcio di Gianluigi Buffon, pronto a salutare nel 2018. Della sfavillante e rapida ascesa di Donnarumma parla suo papà Alfonso, rivelatore anche di un curioso aneddoto sulla scelta milanista del figlio: "Se devo essere preciso - ricorda il signor Alfonso - quando Gianluigi aveva 13-14 anni, su di lui c'erano Napoli, Inter, Juventus e Milan, lui giocava a Castellammare di Stabia, in molti lo spingevano verso Napoli per non allontanarsi troppo, ma lui voleva il Milan, la squadra per cui da sempre faceva il tifo. Io, figuriamoci, non potevo che augurarmi questo, tifoso rossonero come sono; ricordo che il primo motorino l'ho dipinto tutto di rossonero, pensate un po' se non potessi essere felice che mio figlio andasse al Milan. L'esordio col Sassuolo a San Siro? Ci ha chiamati a casa il sabato: Domani gioco titolare, venite a vedermi? - io e mia moglie a momenti ci sentiamo male, pensiamo di non aver capito bene, ma era tutto vero e fu un momento emozionante, indimenticabile".