Donnarumma, parla il fratello Antonio: "Il Milan lo terrà con sè"

MILANO - Al folto coro di auguri per i 18 anni di Gianluigi Donnarumma si unisce anche suo fratello Antonio, passato anch'egli (ma con minor fortuna) per Milanello e per il settore giovanile del Milan: "Auguro un buon compleanno a mio fratello - dice Antonio Donnarumma, oggi portiere dell'Asteras Tripolis, formazione della serie A greca - e mi auguro che lui possa continuare così, perchè ha doti fuori dal comune, può avere realmente una carriera piena di soddisfazioni e di successi. Il suo futuro? Solo Dio sa cosa accadrà, ma io se devo sbilanciarmi credo una società come il Milan conosca bene il valore di Gianluigi e sappia come comportarsi; penso che i rossoneri faranno di tutto per trattenerlo".