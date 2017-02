Cudicini: "Donnarumma deve diventare il simbolo del Milan"

MILANO - Gianluigi Donnarumma sta per compiere 18 anni e tutto l'ambiente milanista si sente in dovere di celebrare il traguardo di quello che è unanimemente considerato il portiere più forte dei prossimi quindici anni. I tifosi in particolare si augurano che Donnarumma possa essere l'emblema del Milan per il corso di tutta la sua carriera, speranza condivisa anche da Carlo Cudicini, storico ex portiere rossonero, che a proposito di Donnarumma afferma: "Ha il controllo dei nervi e della mente, è sulla strada buona per diventare il portiere più forte del mondo; l'importante è che abbini talento e doti tecniche ad umiltà e vita da sportivo, spero che diventi il simbolo del Milan per i prossimi anni, già ne è la spina dorsale ed ha le caratteristiche per esserne il leader".