Kessie snobba il Milan: “Preferisco il Manchester United”

BERGAMO - Franck Kessie è uno dei grandi sogni di mercato del nuovo Milan che nascerà coi cinesi fra circa dieci giorni. Il centrocampista tuttofare dell’Atalanta è il compromesso ideale fra calciatore giovane e possibile fuoriclasse da far sbocciare in rossonero; inseguito anche dalla Roma (che fino a Natale sembrava in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni dell’ivoriano) e da diverse società inglesi (Chelsea su tutti), Kessie è da tempo braccato anche da Fassone e Mirabelli che più di una volta lo hanno seguito a Bergamo durante le partite e parlato poi con la dirigenza nerazzurra, pronti a scavalcare le rivali e raggiungere il calciatore africano, il quale però oggi sembra far marcia indietro: «Mentre ero in Coppa d’Africa con la mia nazionale ho letto molte cose su di me - rivela Kessie - e mi sono visto associato a diverse società, ma io non ho mai parlato con nessuno. Roma e Milan? Ho letto anche dei giallorossi e dei rossoneri, una bella squadra, ma sinceramente se potessi decidere io andrei al Manchester United, un club da sogno». Dichiarazioni di facciata, aiutino per la società atalantina per creare un’asta, oppure reale volontà di andare a Manchester? In ognuno dei tre casi il Milan farebbe bene, se realmente interessato, a formalizzare un’offerta concreta e congrua all’Atalanta, dopodiché la palla passerà ai bergamaschi e al calciatore stesso.