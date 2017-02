Salvini sul Milan: “Terzo posto? Neanche col binocolo si vede”

MILANO - Il Milan pian piano ricomincia ad avanzare in campionato con 4 punti nelle ultime due gare, peraltro contro dirette concorrenti per un posto in Coppa Uefa come Lazio e Fiorentina. Eppure ad inizio stagione gli obiettivi sembravano più grandi, certo non lo scudetto, ma fra novembre e dicembre in molti avevano fatto la bocca ad un posto in Coppa Campioni, duellando con Roma e Napoli; traguardo troppo ambizioso? Decisamente, perché l’organico milanista non vale le prime tre posizioni, né per numero e né per valori tecnici, nonostante l’impegno e l’organizzazione di Vincenzo Montella e del suo gruppo. Opinione condivisa anche da Matteo Salvini, segretario della Lega Nord e noto tifoso milanista: «Il terzo posto? Il Milan non lo riesce a vedere neanche col binocolo - afferma Salvini - anche se per la Coppa Uefa può battagliare alla pari con le altre. Roma e Napoli, oltre alla Juve, sono però di un altro pianeta e anche l’Inter, purtroppo, mi sembra superiore. Il prossimo anno, cinesi o meno, la squadra rossonera va rifondata con una campagna acquisti di almeno 100 milioni di euro che qualcuno dovrà assolutamente spendere». Sogni di gloria rimandati di almeno un anno, insomma.