Milan: ecco chi è il colosso Huarong, colonna portante di SES

MILANO - A pochi giorni, ormai appena 8, dal gran giorno del closing che sancirà il passaggio di proprietà del 99,93% dell’Ac Milan da Fininvest e quindi dalla famiglia Berlusconi al consorzio Sino-Europe Sports, inizia a calare il velo sulla reale composizione della cordata cinese che sta per mettere le mani su un pezzo di storia del calcio mondiale.

Sembra sempre più probabile che gli azionisti principali del gruppo siano 4: tra questi il presidente di Sino-Europe e deus ex machina di tutta l’operazione Li Yonghong, il fondo Haixia Capital e soprattutto la società finanziaria pubblica cinese Huarong.

Sogni di gloria

Detto che la lista definitiva degli investitori sarà svelata - per legge - nel momento in cui arriveranno i soldi che mancano per chiudere questa infinita trattativa, soffermiamoci un attimo sull’azienda che al momento autorizza autentici sogni di gloria tra i tifosi rossoneri: China Huarong Assets Management. Stiamo parlando di una tra le più grandi company finanziarie pubbliche in Cina, un’azienda mostruosa per potere economico e finanziario che si occupa abitualmente di recuperare asset in dissesto (in quest’ottica, il Milan che grazie alla scellerata gestione dell’ultimo quinquennio ha perso milioni di fatturato, rientra perfettamente nel quadro).

Il Governo di Pechino

Altro dato fondamentale per la nostra ricostruzione è che si tratta di un’azienda di proprietà del Ministero delle Finanze cinese, tesi che avvalora la presenza del Governo di Pechino in tutta l’operazione. Non è ancora sicura la quota di partecipazione di Huarong, ma stiamo parlando comunque di una realtà economica che fattura circa 12 miliardi di dollari l’anno (circa il triplo della Fininvest), vanta profitti per 2,3 miliardi, un valore di mercato da 14,3 miliardi e assets da circa 120 miliardi.

La presenza di China Huarong Assets Management all’interno di Sino-Europe Sports farebbe di nuovo del Milan una potenza assoluto del mondo del calcio. In alto i calici, lo champagne è già in frigo.