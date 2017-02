Sportitalia: “Milan su Barella”

MILANO - Il Milan dei giovani, proprietà cinese o permanenza di Berlusconi che sarà, è destinato a proseguire. I nomi di Bernardeschi, Kessie, Keita, Barreca e compagnia cantante sono all’ordine del giorno nell’ambiente rossonero e sul taccuino di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, futuri dirigenti milanisti. Ai nomi già citati si aggiunge ora anche quello di Nicolò Barella, talentuoso centrocampista centrale del Cagliari che si sta ben mettendo in mostra con i sardi in questa stagione di serie A con la maglia rossoblu; secondo la redazione di Sportitalia, infatti, Barella, classe 1997, è nel mirino del Milan che, complici gli ottimi rapporti fra le due società (vedi lo scambio di portieri avvenuto giusto un mesetto fa) potrebbe avere una prelazione sul promettente regista cagliaritano, ideale rinforzo per il giovane Milan del futuro.